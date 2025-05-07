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ABD'nin doğal gaz üretim ve talebinin rekor kırması bekleniyor

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin doğal gaz üretimi ve talebinin bu yıl rekor kırması bekleniyor.

Haber Merkezi
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ABD'nin doğal gaz üretim ve talebinin rekor kırması bekleniyor
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EIA, 2024 yılında 103,2 milyar feetküp olan gaz üretiminin 2025 yılında 104,9 milyar ve 2026 yılında 106,4 milyar feeetküpe yükseleceğini öngördü.

Yurt içi doğal gaz tüketiminin 2025'te 2024 yılındaki 90,5 milyar feetküp seviyesinden 91,3 milyakr faatküpe çıkması, 2026'dan 90,7 milyar feet küpe gerilemesi de bekleniyor.

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