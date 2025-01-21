ABD'nin doğrudan yabancı yatırımlardaki payında rekor

ABD'de açıklanan yeni doğrudan yabancı yatırım projelerinin oranı 2023'te yüzde 11,6 iken Kasım 2024'e kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 14,3'e yükseldi.

2003 yılından bu yana sınır ötesi yatırımları takip eden FT'ye ait bir şirket olan fDI Markets tarafından toplanan verilerin FT analizine göre, Kasım 2024'e kadar olan 12 ayda ABD'de açıklanan yeni DYY projelerinin oranı yüzde 3. Ekonomistlere göre bu artış, dünyanın en büyük ekonomisindeki canlı tüketici talebi ve hükümet teşviklerinden kaynaklanıyor.

ABD, geçtiğimiz Kasım ayına kadarki 12 aylık dönemde 2.100'ün üzerinde yeni doğrudan yabancı yatırım projesi çekmiştir. Buna karşılık, Çin aynı dönemde 400'den az projeye imza atarak tarihi düşük seviyeye yaklaştı ve 2010'ların ortasına kadarki on yılda her yıl aldığı 1.000'den fazla yatırımın çok altında kaldı. Almanya'daki yeni projeler Kasım 2024'e kadarki 12 ayda 470'e düşerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinde son 18 yılın en düşük rakamına geriledi ve bir yıl önceki 1.100 sıfırdan yatırıma göre büyük bir düşüş gösterdi.

Oxford Economics'in küresel ekonomisti Innes McFee, "ABD giderek daha fazla küresel yatırım projesini kendine çekiyor ve bu da güçlü talep görünümünü ve diğer ülkelere kıyasla çok daha güçlü verimlilik artışını yansıtıyor. ABD'nin istisnacılığının devam etmesini bekliyoruz" dedi.

McFee, Trump politikaları belirsizlik yaratırken, daha gevşek bir bütçenin talebi artıracağını ve "kısa vadede ABD'ye yatırım yapma nedenlerini artıracağını" sözlerine ekledi.

Citi'nin baş ekonomisti Nathan Sheets, Amerika'daki artışın kısmen ülkenin yapay zeka inovasyonu için bir merkez olarak önemi, düşük enerji maliyetleri ve Biden yönetiminin Enflasyon Azaltma Yasası ve Çip Yasası'nın bir parçası olarak yatırım teşviklerinden kaynaklandığını söyledi. Bu arada, Çin'in doğrudan yabancı yatırımlardaki payının "jeopolitik" nedeniyle düştüğünü söyleyen Sheets, Batı'nın Çin'den "risk alma" girişimlerine atıfta bulundu.