ABD’nin finansal kalesi sarsılıyor mu? Washington için İran ve siber güvenlik çıkmazı

Küresel piyasalar Washington’dan gelecek hamlelere kilitlenirken, Fitch'in raporu borç tavanı tartışmalarının ötesinde ‘hibrit bir ekonomik tehdit’ tanımlaması yapıyor. Askeri operasyonların maliyeti bütçe açığını derinleştirme riski taşırken, dijital altyapıdaki yazılım gedikleri ülkenin operasyonel güvenilirliğini ilk kez bu denli sert bir şekilde uluslararası kamuoyunun tartışmasına açıyor.

Askeri harcamalar ve bütçe disiplinindeki çatlaklar

İran ile yaşanan bölgesel gerginliğin sadece bir dış politika krizi olmaktan çıkıp doğrudan federal bütçe dengelerini tehdit eden bir mali yüke dönüşmesi, kredi notu görünümündeki bozulmanın ana tetikleyicisi olarak görülüyor. Bölgedeki askeri tahkimatın sürdürülebilirliği için ayrılan devasa kaynaklar, zaten yüksek seyreden kamu borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranını kritik eşiklere taşırken, bu durum hazinenin borçlanma maliyetlerini de yukarı yönlü baskılamaktadır. Petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar sınırını test ettiği bu konjonktürde, enerji maliyetlerindeki artışın tetiklediği enflasyonist baskı, Washington’ın mali manevra alanını her geçen gün daha fazla daraltıyor. Devletin savunma giderlerindeki bu zorunlu genişleme, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinden sapılmasına neden olurken, yatırımcı nezdinde güvenli liman olarak bilinen tahvillere olan iştahın azalmasına yol açıyor. Beyaz Saray'ın diplomasi hattında harcadığı her kuruş, vergi sisteminin üzerindeki yükü ağırlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin faiz dışı fazla verme kapasitesini de ciddi şekilde sekteye uğratıyor.

Yazılım krizleri ve kurumsal yönetim zafiyeti

Ekonomik risk tablosunun en az jeopolitik gerilim kadar kritik olan ikinci ayağını ise kamu altyapısını felç eden geniş çaplı sistem aksaklıkları ve buna bağlı gelişen siber güvenlik açıkları oluşturmaktadır. Dijitalleşen finans ağlarının ve devlet kurumlarının kullandığı ana ağlarda baş gösteren teknik zafiyetler, basit bir duraksamadan ziyade doğrudan bir idari yetkinlik riski olarak kredi derecelendirme kriterleri arasına girmiş durumdadır. Bilgi sistemlerine yönelik saldırıların kamu hizmetlerini durdurma potansiyeli ve mevcut yapıların bu tehditlere karşı gösterdiği dirençsizlik, teknolojik dayanıklılığa dair ciddi tereddütleri beraberinde getiriyor. Finansal veri akışının ve kurumsal işlemlerin gizliliğini sarsan bu teknolojik darboğaz, ABD’nin modern dünya düzenindeki liderlik kapasitesini tartışmaya açarak ülkenin küresel yatırım arenasındaki prestijini zayıflatıyor. Bu durum, teknoloji devlerinin sunduğu çözümlerin bile bürokrasi içindeki entegrasyon hatalarını kapatmaya yetmediğini ve dijital egemenliğin ekonomik bir zırh olarak ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Küresel rezerv statüsü ve gelecek projeksiyonu

Bu iki yönlü tehdit dalgasının birleşimi, doların küresel rezerv para birimi olarak taşıdığı otoritenin önümüzdeki dönemde nasıl bir sınav vereceğini belirleyecek en önemli parametre haline geliyor. Hazine getirilerinde gözlenen sert dalgalanmalar ve piyasalardaki risk priminin artışı, küresel finans sisteminin okyanus ötesinden gelen bu negatif sinyallere karşı ne kadar hassas olduğunu kanıtlar nitelikte seyrediyor. Washington yönetimi, bir yandan sınır ötesindeki fiziksel çatışma risklerini diplomatik yollarla dengelemeye çalışırken, diğer yandan sistem odalarındaki dijital zafiyetleri gidermek için büyük bir teknolojik dönüşüm hamlesi başlatmak zorunda kalıyor. Eğer bu çok boyutlu kriz yönetimi sürecinde somut bir başarı elde edilemezse, kredi görünümündeki bu olumsuz tablonun çok daha keskin ekonomik yaptırımları ve not indirimlerini beraberinde getirmesi kaçınılmaz bir son olarak değerlendiriliyor. Dünyanın geri kalanı ise ABD’nin bu finansal türbülanstan nasıl çıkacağını izlerken, alternatif para birimleri ve yatırım araçları üzerindeki spekülasyonlar giderek güç kazanıyor.