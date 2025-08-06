ABD'nin gümrük tarifesini yüzde 50'ye çıkardığı Hindistan'dan açıklama

Trump, Hindistan'dan ithal ürünlere yüzde 25 ek vergi uygulanmasına ilişkin kararnamede “Hindistan hükümetinin şu anda Rusya’dan doğrudan ya da dolaylı şekilde petrol ithal ettiğini tespit ettim” ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan: Trump'ın ek tarife kararı "talihsiz"

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine öne sürerek Hindistan'a yüzde 25 oranında ek tarife uygulama kararını "talihsiz" olarak niteledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Hindistan'ın tarifeler hususunda duruşunu açıkça ortaya koyduğu belirtildi ve "Başka ülkelerin kendi ulusal çıkarları için attığı adımlar nedeniyle ABD'nin Hindistan'a ek tarife uygulamayı seçmesi talihsizdir." ifadesi kullanıldı.

"Adaletsiz mesnetsiz ve mantıksız"

Bu adımların "adaletsiz, mesnetsiz ve mantıksız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, kendi ulusal çıkarlarını korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.