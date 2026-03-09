ABD’nin gümrük vergileri yetki sınırlarını aştı mı?

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkenin ticaret politikalarında uzun süredir tartışma konusu olan gümrük vergilerine ilişkin kritik bir karar verdi. Mahkeme, IEEPA kapsamında tanınan yetkilerin ticaret politikası için kullanılamayacağını vurgulayarak, “ulusal güvenlik” gerekçesiyle ithalat ürünlerine getirilen geniş kapsamlı tarifeleri iptal etti. Bu karar, başkanlık makamının sınırlarını yeniden çiziyor ve ABD’nin ticaret stratejisini köklü biçimde etkiliyor.

İthalatçılar için yeni dönem

Mahkeme kararı, ithalatçılar açısından milyarlarca dolarlık geri ödeme sürecini gündeme taşıdı. Ödenen vergilerin iadesinin yüz milyarlarca doları bulabileceği konuşuluyor. Bu gelişme, ABD ekonomisinin ticaret dengelerini doğrudan etkilerken, yönetimin kararı sert biçimde eleştirmesi ve yeni %10’luk ek gümrük vergisi açıklaması belirsizliği artırıyor.

Ekonomik ve küresel yansımalar

Vergilerin kaldırılması, ithalat maliyetlerini düşürerek fiyatların dengelenmesine yol açabilir. Ancak yeni vergi planları, şirketler için öngörülemez bir ortam yaratıyor. ABD iç piyasasında maliyetlerin dalgalanması, tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyabilir. Bu belirsizlik, küresel ticaret ortakları için de kritik bir risk anlamına geliyor. Avrupa ve Asya ülkeleri, önceki dönemde uygulanan yüksek tarifeler nedeniyle ihracatta ciddi kayıplar yaşamıştı. Mahkemenin iptali olumlu bir adım olarak görülse de yeni vergi tehditleri, ilişkilerde yeni gerilimlerin kapısını aralayabilir.

Ekonomi politikalarında hukuki çizgi

Karar, ABD yönetimi ile yargı arasında belirgin bir gerilim ortaya koyuyor. Ticaret politikalarının “ulusal güvenlik” gerekçesiyle genişletilmesi girişimi, mahkeme tarafından yetki sınırlarının aşılması olarak değerlendirildi. Bu yaklaşım, başkanlık makamının sınırlarını yeniden gündeme taşırken seçim atmosferinde ekonomi politikaları üzerindeki baskıyı artırıyor.