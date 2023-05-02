ABD'nin haftalık çelik üretimi arttı

ABD'deki yerel ham çelik üretimi, Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 29 Nisan'da biten haftada 1 milyon 716 bin net ton olarak gerçekleşti.Bu dönemde kapasite kullanım oranı ise yüzde 76.3 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre üretim yüzde 4.0 oranında azalırken, kapasite kullanım oranı ise yüzde 81.9'dan yüzde 76.3'e düştü.

Öte yandan, 22 Nisan'da biten haftanın üretimi bir önceki haftaya göre yüzde 0.9 artış göstererek 1 milyon 700 bin ton olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 75.6'dan yüzde 76.3'e yükseldi.

Yıllık toplam üretim ise 22 Nisan'da biten hafta itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 azalarak 28 milyon 386 bin tona düştü.



Ayrıca, kapasite kullanım oranı da yüzde 80.3'ten yüzde 74.6'ya geriledi.





