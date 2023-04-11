ABD'nin haftalık çelik üretimi, bir önceki haftaya göre arttı
American Iron ve Steel Institute (AISI) tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre, ABD'de yerel ham çelik üretimi 8 Nisan'da biten haftada 1 milyon 675 bin net ton olurken, üretimde geçtiğimiz haftaya göre yüzde 1'lik bir artış gözlemlendi.
Amerika'nın yerel çelik üretimine dair American Iron ve Steel Institute (AISI), tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ABD'de yerel ham çelik üretimi 8 Nisan'da biten haftada 1 milyon 675 bin net ton oldu. Kapasite kullanım oranının ise yüzde 74.4 olarak belirtildi.
Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 788 bin ton ve kapasite kullanım oranı yüzde 81.9 olarak gerçekleşmişti. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre yüzde 6.3 oranında bir düşüşü işaret ediyor.
8 Nisan'da biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının yüzde 74.2 ve üretimin 1 milyon 658 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre ise yüzde 1.0 arttı.