ABD'nin haftalık çelik üretimi, bir önceki haftaya göre arttı

Amerika'nın yerel çelik üretimine dair American Iron ve Steel Institute (AISI), tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ABD'de yerel ham çelik üretimi 8 Nisan'da biten haftada 1 milyon 675 bin net ton oldu. Kapasite kullanım oranının ise yüzde 74.4 olarak belirtildi.

Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 788 bin ton ve kapasite kullanım oranı yüzde 81.9 olarak gerçekleşmişti. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre yüzde 6.3 oranında bir düşüşü işaret ediyor.

8 Nisan'da biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının yüzde 74.2 ve üretimin 1 milyon 658 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre ise yüzde 1.0 arttı.