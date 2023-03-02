ABD'nin ham petrol ihracatı rekor kırdı

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ham petrol ihracatı geçtiğimiz hafta rekor kırdı.

ABD, 24 Şubat'ta sona eren haftada 5,6 milyon varil/gün ham petrol ihracatı gerçekleştirdi.

Ham petrol ihracatı bir önceki haftaya göre 1 milyon varil/günden fazla arttı ve net ham petrol ithalatı verilerin tutulmaya başlandığı 1991'den bu yana görülen en düşük seviye olan 600 bin varil/güne indi.