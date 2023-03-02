ABD'nin ham petrol ihracatı rekor kırdı
ABD, 24 Şubat'ta sona eren haftada 5,6 milyon varil/gün ham petrol ihracatı gerçekleştirdi.
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ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ham petrol ihracatı geçtiğimiz hafta rekor kırdı.
ABD, 24 Şubat'ta sona eren haftada 5,6 milyon varil/gün ham petrol ihracatı gerçekleştirdi.
Ham petrol ihracatı bir önceki haftaya göre 1 milyon varil/günden fazla arttı ve net ham petrol ithalatı verilerin tutulmaya başlandığı 1991'den bu yana görülen en düşük seviye olan 600 bin varil/güne indi.