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ABD'nin ham petrol stokları 2 milyon varil düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 300 bin varil düştü.

Haber Merkezi
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ABD'nin ham petrol stokları 2 milyon varil düştü
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil düşüşle 430 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişlik göstermeyerek 395 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 400 bin varil artışla 248 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 17-23 Şubat haftasında 500 bin varil artarak 13 milyon 502 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 98 bin varil artışla 5 milyon 919 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 193 bin varil azalışla 4 milyon 188 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

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