  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD’nin İran saldırılarının ilk 6 günlük maliyeti 11,3 milyar doları aştı
Takip Et

ABD’nin İran saldırılarının ilk 6 günlük maliyeti 11,3 milyar doları aştı

ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının ilk 6 gününde maliyetin 11,3 milyar doları aştığı iddia edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’nin İran saldırılarının ilk 6 günlük maliyeti 11,3 milyar doları aştı
Takip Et

New York Times (NYT) gazetesinin konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirme toplantısında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Pentagon yetkililerinin toplantıda, İran'ı hedef alan saldırıların başladığı 28 Şubat'tan sonraki ilk altı günün maliyetinin 11,3 milyar doların üzerinde olduğunu Kongre üyelerine aktardığı iddia edildi.

Haberde, söz konusu rakamın, Kongre üyelerine sunulan en kapsamlı maliyet değerlendirmesi olduğu belirtildi.

Ancak bu değerlendirmeye, saldırılar öncesinde bölgeye yapılan askeri yığınak ile personel ve ekipman konuşlandırma maliyetleri dahil edilmediği, bu nedenle toplam maliyetin gelecek dönemde önemli ölçüde artabileceği öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 12 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim geldi: İşte 12 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar 4 derece azalacak! İşte hava durumu tahminleri...Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar 4 derece azalacak! İşte hava durumu tahminleri...Gündem
Altın güne düşüşle başladı: İşte 12 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın güne düşüşle başladı: İşte 12 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
18 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak18 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacakGündem

 