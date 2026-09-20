ABD'nin İran savaşının faturası 45,1 milyar dolara çıktı

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ABD'nin İran ile savaşının maliyeti 45,1 milyar dolara ulaştı. Pentagon, savaşın maliyetine ilişkin son tahminini cuma günü Kongre'ye iletti.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağın CNN'e aktardığı bilgilere göre Pentagon, 3 Eylül itibarıyla savaşın maliyetini 43,6 milyar dolar olarak hesapladı. Buna yakıt için yapılan 1,5 milyar dolarlık ek harcama da eklenince toplam 45,1 milyar dolara çıktı.

Ancak 45,1 milyar dolarlık rakam savaşın ABD bütçesine getirdiği toplam maliyeti göstermiyor. Pentagon'un hesabında savaş sırasında hasar gören üs ve binaların onarım masrafları bulunmuyor.

Ayrıca Kongre'nin talep ettiği askeri operasyonların dolaylı maliyetlerine ilişkin ayrıntılı bir döküm de sunulmadı. Bu nedenle açıklanan rakam, savaşın tüm ekonomik ve mali yükünü kapsamıyor.

Mühimmat harcamaları öne çıkıyor

Oksijen'in derlediği habere göre savaşın maliyetinde en büyük kalemlerden biri mühimmat harcamaları. Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) daha önce yaptığı değerlendirmede, savaşın maliyetinin büyük bölümünün mühimmat harcamalarından kaynaklandığı belirtilmişti. CBO'nun hesabı da ABD tesislerinde meydana gelen hasarların onarım maliyetlerini kapsamıyordu.

Pentagon'un yeni rakamı, CBO'nun savaşın 1 Ağustos'a kadar olan maliyetine ilişkin 38 milyar dolarlık tahminini de aşmış durumda. Pentagon, temmuz ayında savaşın maliyetini 37,5 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Böylece birkaç hafta içinde açıklanan tahminlerde milyarlarca dolarlık artış yaşandı.

Savaş uzadıkça maliyet artacak

CBO, savaşın 1 Ağustos sonrasında ABD'ye ayda yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar ek maliyet getireceğini hesaplamıştı. Çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde aylık maliyetin bu seviyenin de üzerine çıkabileceği belirtilmişti.

Bu hesap, savaşın uzaması halinde Pentagon'un açıkladığı 45,1 milyar dolarlık faturanın daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Savaşın bütçeye etkisi savunma harcamalarıyla da sınırlı kalmayabilir. CBO, İran savaşının 2027'nin ilk çeyreğinde ABD'deki enflasyonu artırmasının beklendiğini bildirmişti.

Kurumun değerlendirmesine göre savaş, Amerikalıların ekonomi konusundaki kaygılarının arttığı bir dönemde fiyatlar üzerindeki baskıyı da yükseltebilir.

Pentagon'un rakamı neden tartışmalı?

Pentagon'un açıkladığı 45,1 milyar dolar, savaşın doğrudan askeri harcamalarına ilişkin bir tahmin.

Ancak hasar gören askeri tesislerin onarımı ve operasyonların bazı dolaylı maliyetleri henüz bu hesabın dışında. Dolayısıyla Kongre'nin önündeki mali tablo, savaşın tüm faturası değil, şu ana kadar hesaplanabilen doğrudan maliyetlerin önemli bir bölümünü gösteriyor.

Yeni rakam, savaşın maliyetinin önceki tahminlerin üzerinde seyrettiğini de ortaya koyuyor. Pentagon'un temmuz ayındaki 37,5 milyar dolarlık tahmininden 45,1 milyar dolara çıkılması, savaşın devam ettiği süreçte Washington'ın karşı karşıya olduğu bütçe yükünün hızla büyüdüğünü gösteriyor.