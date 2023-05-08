ABD'nin kredi notuna, 'borç tavanı' incelemesi

Avrupa'nın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Scope Ratings, Amerika Birleşik Devletleri'nin yerel ve yabancı para cinsinden AA olan uzun vadeli ülke kredi notlarını, borç tavanı krizleriyle ilişkili daha uzun vadeli riskler nedeniyle olası bir not indirimi için incelemeye aldı.

Scope, ABD hükümetinin tekrarlayan borç tavanı krizlerinin borç geri ödeme sıkıntısı yaşamalarına yol açtığını, borçları tam ve zamanında geri ödemesini sağlamak için son dakika kongre kararına bağlı olduğunu belirtti.

Siyasi kutuplaşmadaki artış, Kasım 2022 kongre seçimlerinden bu yana bölünmüş hükümet ve önümüzdeki yıllarda daha da artan federal açıklar ise Scope'un notu incelemesi için bahsettiği diğer nedenler arasında yer alıyor.