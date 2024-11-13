ABD’nin ekim ayı enflasyon verisi açıklandı
ABD’de piyasalara yön verecek olan enflasyon verisi açıklandı. Piyasalarda ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,6 artması bekleniyordu.
ABD’de ekim ayı tüketici fiyatları açıklandı.
Enflasyon, beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,2 olurken, yıllık yüzde 2,6 olarak açıklandı. Eylül ayında ABD enflaysonu aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı.
Piyasalarda beklentiler aylık yüzde 0,2 olurken, yıllık bazda da yüzde 2,6 olarak şekillenmişti.
ABD'de ekimde gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,3 olurken, yıllık yüzde 3,3 oldu.
Piyasalar ne tepki verdi?
ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararlarında etkili olan enflasyon verisini yakından takip ediyor.
ABD TÜFE verileri sonrası, Fed'in aralıkta indirim beklentisi yüzde 60'tan yüzde 75'e çıktı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi veriler sonrasında 4,3 baz puan düşerek yüzde 4,386 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi de 4,6 baz puan düşerek yüzde 4,298 seviyesine geriledi.
Dolar endeksi 105,88 seviyesinde 105,63'e kaddar gerilerken, veri sonrasında ilk tepkide ons altın da 2.608 dolardan 2.618 dolara kadar çıktı.
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi de veri sonrasında yükselişini hızlandırarak yüzde 3,5'i aştı.