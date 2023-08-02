ABD'nin notunun düşürülmesini eleştirdiler

Eski Hazine Bakanı Summers ve Allianz SE'nin baş ekonomi danışmanı El-Erian, Fitch'in ABD'nin notunu düşürme kararını eleştirdi.

Summers, ABD açığının uzun vadeli gidişatı hakkında endişeler olsa da, ülkenin borçlarını ödeme kabiliyetinin şüphe götürmediğini söyledi.

Allianz SE'nin baş ekonomi danışmanı El-Erian, not indirimini piyasaları etkilemesi pek mümkün olmayan "tuhaf bir hareket" olarak değerlendirdi.

Fitch, ABD'nin kredi notunu mali durumu ve borç yüküyle ilgili endişeleri nedeniyle "AAA"dan "AA+"ya çekti.