ABD'nin önde gelen bankacıları Fed'in bağımsızlığını savundu

Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup ve JPMorgan Chase'in CEO'ları, nadir görülen eşgüdümlü bir destek gösterisiyle, merkez bankasına siyasi müdahalenin piyasaları istikrarsızlaştırabileceği ve ABD ekonomisine yönelik küresel güvene zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Goldman CEO'su David Solomon CNBC'de yaptığı açıklamada "Merkez bankasının bağımsızlığı, Fed'in bağımsızlığı çok önemli ve bunu korumak için mücadele etmeliyiz" dedi. Bank of America'dan Brian Moynihan da bu düşünceyi yineleyerek istikrarlı ve bağımsız bir Fed'i "ABD gibi büyük bir küresel ekonominin işleyişi için kritik önemde" olarak nitelendirdi.

Citigroup'tan Jane Fraser, Fed'in güvenilirliğinin doğrudan bağımsızlığına bağlı olduğunu belirterek, bunun ABD'nin rekabet gücü ve sermaye piyasalarının sağlığı için gerekli olduğunu söyledi.

Bu açıklamalar, Trump'ın Fed'in Washington yenileme projesindeki maliyet aşımları nedeniyle Powell'ı kovabileceğine dair son yorumlarının ardından geldi ki uzmanlar bu hamlenin piyasalarda çalkantıyı tetikleyebileceğini söylüyor.

JPMorgan'dan Jamie Dimon "Fed ile oynamak olumsuz sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

CEO'lar birlikte 12 trilyon doların üzerinde bankacılık varlığını temsil ediyor. Verdikleri ortak mesaj: para politikasına siyasetin karışması sadece ABD piyasalarını değil, küresel finansal istikrarı da tehdit ediyor.