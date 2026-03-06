ABD’nin petrol kararı küresel arzı koruyor

ABD, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğini korumak için alışılmışın dışında bir adım attı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Hint rafinerilerinin Rusya’dan petrol ithalatına 30 gün boyunca geçici muafiyet kapsamında işlem yapabileceğini duyurdu. Bu karar, Washington’un enerji diplomasisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Bessent, küresel petrol arzında yaşanabilecek daralmaların önüne geçmek için bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Özellikle Asya pazarında enerji akışının kesintisiz sürdürülmesi ve fiyat dalgalanmalarının sınırlanması hedefleniyor. ABD’nin bu hamlesi, rafinerilerin üretim kapasitesini korumakla kalmıyor; aynı zamanda küresel piyasalarda istikrar arayışının güçlü bir göstergesi oluyor.

Enerji güvenliği için geçici çözüm

ABD, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğini korumak için alışılmışın dışında bir adım attı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Hint rafinerilerinin Rusya’dan petrol ithalatına 30 gün boyunca geçici muafiyet kapsamında işlem yapabileceğini duyurdu. Bu karar, Washington’un enerji diplomasisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Bessent, küresel petrol arzında yaşanabilecek daralmaların önüne geçmek için bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Özellikle Asya pazarında enerji akışının kesintisiz sürdürülmesi ve fiyat dalgalanmalarının sınırlanması hedefleniyor. ABD’nin bu hamlesi, rafinerilerin üretim kapasitesini korumakla kalmıyor; aynı zamanda küresel piyasalarda istikrar arayışının güçlü bir göstergesi oluyor.

Kararın süresi dolduğunda, Washington’un küresel enerji dengelerini ve jeopolitik gelişmeleri yeniden masaya yatırması bekleniyor. Bu da muafiyetin yalnızca kısa vadeli bir çözüm mü yoksa daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası mı olduğuna dair soru işaretlerini artırıyor.