ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Şubat haftasında önceki haftaya göre 10 adet artarak 609'a ulaştı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 93 adet arttı.

Perşembe gününü 84,50 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 86,39 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 79,75 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 77,68 dolar seviyesinde tamamlamıştı.