ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 6 artarak 510 oldu. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 79 azaldı.

Perşembe gününü 85,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,35 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.