ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 6 artarak 424'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 60 azaldı.

Perşembe gününü 69,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili ise perşembe gününü 65,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

