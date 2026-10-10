ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir haftada 6 artarak 462'ye çıktı. Baker Hughes verilerine göre, ülkedeki aktif petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 44 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ekim haftasında önceki haftaya göre 6 artarak 462'ye yükseldi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 44 arttı.
Brent petrolün varil fiyatı cuma 104,72 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 91,85 dolar seviyesinde kapattı.