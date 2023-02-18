ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Şubat haftasında önceki haftaya göre 2 adet azalarak 607'ye geriledi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Şubat haftasında önceki haftaya göre 2 adet azalarak 607'ye geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 87 adet arttı.
Perşembe gününü 85,14 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,15 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 76,33 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 78,49 dolar seviyesinde tamamlamıştı.