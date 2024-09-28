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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 azalarak 484'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.

Perşembe gününü 71,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,54 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,18 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 67,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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