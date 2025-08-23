  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Takip Et

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Takip Et

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 411'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 67,13 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 67,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,66 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Küresel Ekonomi
İşten çıkarma dalgası büyüyor! Paramount tasarruf kapsamında personel azaltacak
İşten çıkarma dalgası büyüyor! Paramount tasarruf kapsamında personel azaltacak
Trump ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması başlattı
Trump ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması başlattı
Fitch, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti
Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti
Kanada'dan ABD mallarına misilleme vergileri kaldırma kararı
Kanada'dan ABD mallarına misilleme vergileri kaldırma kararı
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali