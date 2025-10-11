  1. Ekonomim
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-10 Ekim haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 418'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 63 azaldı.

Perşembe gününü 65,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,73 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,90 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 61,51 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

