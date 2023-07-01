ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Haziran haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 545'e geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 azaldı.
Perşembe gününü 74,51 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,19 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 70,45 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 69,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.