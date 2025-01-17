ABD’nin piyasa hakimiyeti sürecek!

Wall Street'in en büyük bankaları yatırımcıların Amerika'ya güvenmeye devam etmeleri gerektiğini söylerken, Goldman Sachs'ın varlık yönetimi grubu 2025 görünüm notunda Amerika'nın "dünyanın en büyük ve en çeşitli, yenilikçi ve dirençli ekonomisini" temsil ettiğini belirtti.

Goldman bu hakimiyeti göstermek için ABD'nin nominal GSYH'sinin 2024 yılında 30 trilyon dolara yaklaştığını ve bunun Euro Bölgesi ekonomisinin neredeyse iki katı olduğunu vurguladı. Bu arada, Amerika'nın hisse senedi ve tahvil piyasası 79 trilyon dolar değerinde olup, bir sonraki ülke olan Japonya'nın sekiz katı büyüklüğünde.

Goldman Sachs, risk alma ve girişimcilik konusundaki kültürel azmi, ülkenin iki yanında okyanuslara ve geniş doğal kaynaklara sahip olması gibi coğrafi avantajları ve sağlam bir denge ve denetleme sistemiyle işaretlenen "iyi yönetişim" sistemi de dahil olmak üzere Amerikan istisnacılığını desteklemeye devam eden çeşitli güçlerin altını çizdi.

GSYH farkını açtı

Goldman Sachs, "Bu faktörler, ABD varlıklarına yönelik stratejik aşırı ağırlığımızı ve varlıkları ABD dışındaki hisse senetlerine veya tahvillere ve nakde yeniden tahsis etmek yerine ABD hisse senetlerine yatırım yapmaya devam etme yönündeki taktiksel görüşümüzü destekledi" dedi.

Amerika, 2024 yılında GSYH'sini 1,4 trilyon dolar büyüterek benzer ekonomiler arasındaki farkı tekrar açtı. Bu, Çin'in ve Euro Bölgesi'nin geçen yılki GSYH büyümesinden sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 126 daha fazla.

Goldman Sachs yatırımcılara ABD hisse senetlerine ayırdıkları payı artırmalarını tavsiye ediyor. Banka daha önce varlık sınıfı için yüzde 74'lük bir ağırlık önermişti, ancak MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'ne göre 12 puanlık bir fazla ağırlığı temsil eden bu maruziyeti yüzde 79'a yükseltti.