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ABD'nin Rus alüminyumuna getirdiği tarife, üreticilerde destek buldu

Analistler ve yöneticiler, yeni vergilerin yerel alüminyum maliyetleri üzerinde küçük bir etkisi olacağını tahmin ederken, ABD'li alüminyum üreticileri, Biden yönetiminin son aldığı gümrük tarifesi kararını destekliyor.

Haber Merkezi
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Biden yönetimi tarafından Rus alüminyumu ithalatına yönelik alınan yüksek gümrük tarifesi kararı, ABD'li üreticilerin desteğini aldı.

Analistler ve yöneticiler, yeni vergilerin yerel alüminyum maliyetleri üzerinde küçük bir etkisi olacağını tahmin ederken, alüminyum üreticileri kararı olumlu karşılıyorlar.

Beyaz Saray, Cuma günü, Rus metalleri, mineralleri ve kimyasallarına yönelik yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki gümrük vergisi paketinin açıkladı.

Pakette Rusya'dan ithal edilen alüminyumun yanı sıra başka ülkelerden Rus alüminyumunu içeren ürünler dahil olmak üzere alüminyum ithalatına yüzde 200 vergi kondu.

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