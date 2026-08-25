ABD’nin Suriye adımı bölge ekonomisini nasıl etkileyecek?

Uluslararası bankacılık ve transfer piyasalarında yakından izlenen bu karar, küresel ölçekte faaliyet gösteren finansal kuruluşların risk iştahını ve bölgeye yönelik pazar projeksiyonlarını doğrudan etkileyebilecek teknik sonuçlar barındırıyor. ABD Hazine Bakanlığı kanadından paylaşılan resmi açıklamalara göre, Suriye’ye yönelik finansal sınırlandırmaların kaldırılması yönündeki hamle, doğrudan Beyaz Saray’ın yeni dönem dış politika stratejileri doğrultusunda şekillendi. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yürürlüğe konulan bu mevzuat değişikliği, uluslararası bankacılık sisteminde engellenen kurumsal varlıkların ve hesapların durumunu yeniden tanımlayan operasyonel bir adım niteliği taşıyor. Temmuz ayında Kongre’ye sunulan resmi bildirimlerde ilk işaretleri verilen bu yasal makas değişikliği, küresel tedarik زنجirlerinin Akdeniz havzasındaki rotasını da uzun vadede etkileme potansiyeline sahip.

Küresel sermaye piyasalarında risk algısı değişiyor

Alınan bu kararla birlikte, sınır ötesi finansal transfer mekanizmalarına uygulanan kronik yaptırım blokajlarının nasıl esneyeceği piyasa aktörleri tarafından en ince ayrıntısına kadar yakından takip ediliyor. Geçmişte Suriye ile doğrudan veya dolaylı ticari bağı bulunan küresel şirketlere yönelik hukuki ve finansal ceza riski, bu yeni mevzuat paketiyle birlikte teknik olarak ortadan kalkma zeminine kavuştu. Bu hamlenin özellikle bölge genelindeki mikro finansal akışları hareketlendirerek, dış ticaret işlemlerinde alternatif ödeme kanallarının kurulmasını yasal olarak kolaylaştıracağı öngörülüyor. Bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla OFAC listelerindeki veri tabanlarının anlık olarak güncellenmesi, uluslararası yatırım bankalarının gelişmekte olan pazarlara yönelik portföy dağılımlarında daha temkinli ve verilere dayalı bir reflekse yönelmesini de beraberinde getirebilir.

İzolasyon listesinde üç ülke kaldı

Yarım asra yaklaşan bu yasal duvarın kaldırılması, küresel yaptırım mimarisinde yeni bir haritayı da tescillemiş oldu. Suriye’nin kara listeden çıkarılmasıyla birlikte, ABD’nin en ağır finansal ambargoları uygulamaya devam ettiği küresel tecrit halkasında yalnızca İran, Küba ve Kuzey Kore kaldı. Doğu Akdeniz eksenli lojistik geçiş koridorları üzerinde doğrudan bir likidite etkisi yaratması beklenen bu kararın, özellikle yaptırıma tabi diğer komşu ülkeler arasındaki asimetrik ticaret bağlarını ve sınır ötesi para hareketlerini nasıl şekillendireceği finans otoriteleri tarafından izleniyor.

Bölgesel varlık yönetiminde yeni denge arayışı

Uzun vadeli borçlanma senaryoları ve altyapı projeleri açısından, Akdeniz’in doğusundaki bu yeni alanın küresel finansa açılması sanayicilerin ve büyük fonların radarını bu coğrafyaya çevirdi. Kararın ardından kısa vadede doğrudan bir yabancı sermaye akını beklenmese de yasal engellerin kalkması, çok uluslu şirketlerin bölgeye yönelik pazar araştırması ve fizibilite çalışmalarını şimdiden hızlandırdı. Önümüzdeki günlerde merkez bankaları ve uluslararası takas sistemlerinden gelecek teknik açıklamalar, bu ambargo sonrası dönemin küresel emtia ve enerji piyasalarındaki asıl fiyatlama rotasını tam anlamıyla netleştirecek. Küresel kredi derecelendirme kuruluşlarının ve uluslararası fon yönetim şirketlerinin bu yasal esnemeyi kendi iç risk raporlarına nasıl yansıtacağı, bölgedeki ticari hacmin genişleme hızını doğrudan belirleyecek temel unsur olarak öne çıkıyor. Finansal koridorların yeniden inşası sürecinde tarafların atacağı hukuki step ve adımlar, hem bölgesel kalkınma bütçelerinin yapısını değiştirecek hem de küresel sigorta şirketlerinin taşımacılık hatlarına biçeceği risk primlerini yeniden hesaplamasını zorunlu kılacaktır.