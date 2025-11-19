  1. Ekonomim
ABD’de mal ve hizmet ticaret açığı, ağustos ayında 59,6 milyar dolar oldu. Böylelikle temmuzda revize edilen miktara göre 18,6 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti.

ABD'nin ticaret açığı ağustos ayında azaldı
ABD Nüfus Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre, ülkenin mal ve hizmet ticaret açığı ağustos ayında 59,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, temmuzda revize edilen 78,2 milyar dolara kıyasla 18,6 milyar dolar düşüşe işaret ediyor.

Ekonomistler ise ağustos ayında 61 milyar dolar açık bekliyorlardı.

Ağustos ayında ihracat 280,8 milyar dolar ile temmuza göre 0,2 milyar dolar artarken, ithalat 340,4 milyar dolar ile 18,4 milyar dolar azaldı. Açığın daralması, mal ticaret açığının 18,1 milyar dolar düşerek 85,6 milyar dolara gerilemesi ve hizmet fazlasının 0,5 milyar dolar artarak 26,1 milyar dolara çıkmasından kaynaklandı.

Yılın ilk sekiz ayında mal ve hizmet ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 142,5 milyar dolar artarak yüzde 25 yükseldi. Bu dönemde ihracat 108,4 milyar dolar (yüzde 5,1) artarken, ithalat 250,9 milyar dolar (yüzde 9,2) yükseldi.

Bir sonraki dış ticaret raporunun açıklanma tarihi, federal bütçe fonlamasındaki aksama nedeniyle henüz belirlenmedi.

