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ABD'nin ticaret açığı arttı

ABD ticaret açığı, işletmelerin yüksek gümrük vergileri beklentisiyle ithalatı öne çekmesiyle temmuz ayında keskin bir şekilde genişledi.

Haber Merkezi
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ABD'nin ticaret açığı arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun verilerine göre ticaret açığı temmuz ayında yüzde 7,9 artarak 78,8 milyar dolara yükseldi.

Ekonomistler, ticaret açığının 79,0-79,1 milyar dolar olacağını tahmin ediyorlardı.

Temmuz ayında ihracat yüzde 0,5 artarak 266,6 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 2,1 artışla 345,39 milyar dolara çıktı.

Temmuz ayında ABD'nin Çin ile ticaret açığı da 30,12 milyar dolar oldu. Haziran ayında açık 22,80 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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