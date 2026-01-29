ABD’nin ticaret açığı kasım ayında beklentilerin üzerine çıktı

ABD Nüfus Sayım Bürosu ile Ekonomik Analiz Bürosu'nun derledikleri verilere göre, ABD'de kasım ayında mal ve hizmet ticaret açığı bir önceki aya göre sert artışla 56,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Revize edilen ekim verisinde 29,2 milyar dolar olan açık, kasım ayında yüzde 94,6 yükseldi.

Ekonomistler ticaret açığını kasım ayında 43 milyar dolar civarında olmasını bekliyorlardı.

Kasım ayında ihracat aylık bazda yüzde 3,6 düşüşle 292,1 milyar dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 348,9 milyar dolara çıktı. Ekim ayına kıyasla ihracat 10,9 milyar dolar azalırken, ithalat 16,8 milyar dolar arttı.

Açıktaki yükseliş, mal ticareti açığının 27,9 milyar dolar artarak 86,9 milyar dolara çıkmasından kaynaklandı. Aynı dönemde hizmetler fazlası 0,3 milyar dolar artışla 30,1 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 11 ayı itibarıyla mal ve hizmet ticaret açığı, 2024’ün aynı dönemine göre 32,9 milyar dolar artarak yüzde 4,1 yükseldi. Bu dönemde ihracat 185,7 milyar dolar ile yüzde 6,3 artarken, ithalat 218,6 milyar dolar ile yüzde 5,8 yükseldi.

Üç aylık hareketli ortalamalara göre, kasımda ortalama ticaret açığı 44,7 milyar dolara çıktı. Ortalama ihracat 296,4 milyar dolar, ortalama ithalat ise 341,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise üç aylık ortalama açık 33,8 milyar dolar azaldı.