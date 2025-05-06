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ABD'nin ticaret açığı martta rekor kırdı

ABD'nin mal ve hizmet ticaret açığı mart ayında beklentileri aşarak rekor kırdı.

Haber Merkezi
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ABD'nin ticaret açığı martta rekor kırdı
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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Trump'ın gümrük tarifeleri uygulamaya girmeden önce ithalat yapmak isteyen şirketlerin güçlü taleplerinin etkisiyle mal ve hizmet ticaret açığı mart ayında 140,5 milyar dolara ulaştı.

Ekonomistler ticaret açığını 137,6 milyar dolar olarak bekliyorlardı.

Mart ayında ihracat yüzde 0,2 artarak 278,46 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 4,4 artarak 418,96 milyar dolara ulaştı.

Şubat ayı ticaret açığı 122,66 milyar dolardan 123,20 milyar dolara revize edildi.

Piyasalara etkisi

ABD ticaret açığının rekor kırmasının ardından ons altın 3392,45 dolar günün en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında yüzde 1,7 artışla 3390,71 dolardan işlem gördü.

Ons gümüş fiyatı da 33,20 dolar ile günün en yüksek seviyesini görürken, yüzde 2,16 artışla 33,18 dolar seviyesinden işlem görmeye devam etti.

Dolar endeksi 99,21 seviyesine kadar geriledi.

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