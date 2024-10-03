ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 416 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artarak 382 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 221 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Eylül haftasında 115 bin varil artarak 13 milyon 735 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 171 bin varil artışla 6 milyon 628 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 19 bin varil azalışla 3 milyon 878 bin varil oldu.

EIA'nın Eylül 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 300 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.