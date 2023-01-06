ABD'nin ticari ham petrol stoku 1,7 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 700 bin varil azalışla 372 milyon 400 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 300 bin varil azaldı ve 222 milyon 700 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 540 bin varil azalışla 5 milyon 712 bin varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 742 bin varil artışla 4 milyon 207 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 24-30 Aralık haftasında 99 bin varil artışla 12 milyon 553 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 340 bin varil olması bekleniyor.