ABD'nin ticari ham petrol stoku 3,8 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalarak 463 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 246 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil düşüşle 350 milyon varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 500 bin varil artışla 221 milyon 400 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 220 bin varil azalışla 6 milyon 161 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 273 bin varil artarak 4 milyon 543 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Haziran haftasında 197 bin varil azalarak 12 milyon 625 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Haziran Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 610 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 890 bin varil olması bekleniyor.