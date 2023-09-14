ABD'nin ticari ham petrol stoku 4 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon varil artışla 420 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 174 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 300 bin varil artarak 350 milyon 600 bin varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 5 milyon 600 bin varil artarak 220 milyon 300 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 812 bin varil artışla 7 milyon 582 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 842 bin varil azalarak 3 milyon 90 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Eylül haftasında 119 bin varil artışla 13 milyon 320 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın Eylül 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 780 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 160 bin varil olması bekleniyor.