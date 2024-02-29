ABD'nin ticari ham petrol stoku 4,2 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,2 milyon varil artışla 447 milyon 200 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 8,4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 700 bin varil artışla 360 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalışla 244 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 269 bin varil azalışla 6 milyon 385 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 237 bin varil azalarak 4 milyon 728 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 17-23 Şubat haftasında 1000 varil artışla 13 milyon 732 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Şubat 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 490 bin varil olması bekleniyor.