ABD'nin ticari ham petrol stoku 5,8 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 800 bin varil artarak 457 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 600 bin varil artışla 364 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 700 bin varil artarak 228 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi.

Ham petrol ithalatı ve ihracatı azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 183 bin varil azalarak 6 milyon 434 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 314 bin varil azalarak 2 milyon 708 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 30 Mart-5 Nisan haftasında 5 bin varil artarak 13 milyon 536 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın Nisan 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,7 milyon varil olması bekleniyor.