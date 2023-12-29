ABD'nin ticari ham petrol stoku 6,6 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalışla 436 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artışla 353 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 600 bin varil gerileyerek 226 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 415 bin varil azalarak 6 milyon 276 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 206 bin varil gerileyerek 3 milyon 915 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 15-22 Aralık haftasında 7 bin varil artışla 13 milyon 737 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.