ABD'nin ticari ham petrol stoku 700 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 700 bin varil artarak 419 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 500 bin varil azalışla 375 milyon 100 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 3 milyon 100 bin varil azaldı ve 223 milyon varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 433 bin varil artışla 6 milyon 252 bin varile yükselirken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 895 bin varil azalışla 3 milyon 465 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 17-23 Aralık haftasında 95 bin varil azalışla 12 milyon 454 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 340 bin varil olması bekleniyor.