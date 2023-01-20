ABD'nin ticari ham petrol stoku, 8,4 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8,4 milyon varil artarak 448 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 371 milyon 600 bin varilde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 3 milyon 500 bin varil arttı ve 230 milyon 300 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 511 bin varil artışla 6 milyon 861 bin varile yükselirken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 735 bin varil artışla 3 milyon 872 bin varile çıktı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 7-13 Ocak haftasında 5 bin varil artışla 12 milyon 653 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ocak 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 410 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 810 bin varil olması bekleniyor.