ABD'nin ticari ham petrol stoku beklentilerin aksine arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artarak 470 milyon 500 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 369 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 300 bin varil azalışla 222 milyon 200 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 951 bin varil azalışla 6 milyon 193 bin varile geriledi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 2 milyon 512 bin varil düşüşle 2 milyon 727 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 1-7 Nisan haftasında 107 bin artarak ve 12 milyon 740 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 540 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 750 bin varil olması bekleniyor.