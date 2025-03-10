ABD'nin vergi hamlesi sonrası İtalya heyet gönderdi

Ravenna kentinde basına açıklamalarda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin Avrupa mallarına yönelik ek gümrük tarifesi tartışmalarına ilişkin, "Bugün tarifelerle ilgili durumu görüşmek üzere Washington'a heyet gönderdim. Bu heyet, ticari anlaşmalar konusunda münhasır yetkiye sahip olan Avrupa Komisyonu ile koordineli olarak çalışıyor." dedi.

"ABD ile diyalog kurmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini düşünüyorum"

Hükümet olarak İtalya'nın ihracatının ilerlemesini sağlamak için bir plan üzerine çalıştıkları bilgisini veren Tajani, "Bu arada, Meksika'dan Körfez ülkelerine, Endonezya'dan Japonya'ya, Türkiye'ye kadar diğer pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz gerektiğini ve aynı zamanda ABD ile diyalog kurmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Tajani, "Ürünlerimiz yüksek kalitededir ve İtalyan ürünlerini isteyenler, daha pahalı olsa bile onları satın alır. İtalyan ürünlerinin yüksek kalitesi, tarifeler konusunda aşırı endişelenmeden bu meseleye bakmamızı sağlayan bir garantidir." ifadelerini kullandı.

Çin'den sonra en fazla ihraç edilen ürün çeşitliliğine sahip ülke konumunda olduklarını belirten Tajani, İtalyan firmalarını "fırtınalı havalarda" da desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Gümrük tarifeleri konusunda ABD tarafından henüz resmen açıklanmış bir şey olmadığını dile getiren Tajani, kendilerinin bu konu üzerine çalıştığını ve 21 Mart'ta Senato'ya plan sunacaklarını söyledi.

Tajani, ayrıca Ukrayna'ya Avrupa gücü altında asker göndermeyeceklerini yineledi.