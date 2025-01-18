ABD'ye son 10 aydır net sermaye girişi oldu

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan uluslararası sermaye verilerine göre, Kasıy ayında ABD sermaye piyasalarına 159,9 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net sermaye girişi 203,6 milyar dolardan 201,8 milyar dolara revize edildi.

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle 79,0 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 152,3 milyar dolar olan net giriş verisi 159,1 milyar dolar olarak yeniden düzenlendi.

Yabancı yatırımcılar net 15,8 milyar dolar tutarında ABD Hazine kâğıdı satarken, 3,3 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 156,6 milyar dolar net alım yapıldı.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 101,9 milyar dolardan 1 trilyon 98,8 milyar dolara geriledi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı artış gösterdi ve 760,1 milyar dolardan 768,6 milyar dolara çıktı.

İngiltere'nin tahvil miktarı 743,3 milyar dolardan 765,6 milyar dolara çıkarak, Çin'in elinden ikinciliği alma noktasına geldi.

Lüksemburg'un tahvil miktarı 420,1 milyar dolardan 424,5 milyar dolara çıkarken, Cayman Adaları'nın 409,7 milyar dolardan 397 milyar dolara indi.