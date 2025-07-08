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ABD’ye tarife tepkisi! Japonya Başbakanı İşiba yüzde 25 kararını ‘talihsiz’ buldu

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, ABD’nin yüzde 25 tarife kararını 'talihsiz' olarak değerlendirdi. Karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için müzakerelerin süreceğini belirten İşiba, Japonya’nın kolay taviz vermeyeceğini vurguladı.

Haber Merkezi
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ABD’ye tarife tepkisi! Japonya Başbakanı İşiba yüzde 25 kararını ‘talihsiz’ buldu
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Trump'ın ülkesine yüzde 25 tarife uygulama kararının 'talihsiz"'olduğunu belirtti.

Kyodo'nun haberine göre, İşiba, tarife çalışma kolu toplantısında, ABD'nin tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklı yarar için görüşmeler sürecek

İşiba, ABD'nin Japonya'ya yüzde 25 tarife uygulama kararının "talihsiz" olduğunu ifade ederek, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktardı.

Gümrük vergisi oranının, Trump'ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizen İşiba, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetti.

"Taviz vermekten kaçınıyoruz"

İşiba, "Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor" dedi.

Trump: Yüzde 25 ticaret açığı farkı için çok düşük

Trump, İşiba'ya yazdığı mektupta, "Lütfen yüzde 25'lik oranın, ülkenizle aramızdaki ticaret açığı farkını ortadan kaldırmak için gereken rakamdan çok daha düşük olduğunu anlayın" ifadesine yer vermişti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore'ye de benzer bir mektup göndermiş ve "Bu gümrük vergileri, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı veya aşağı yönde değiştirilebilir" ifadesini kullanmıştı.

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