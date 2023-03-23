ABN Amro: Fed Aralık'ta faiz indirmeye başlayabilir

Fed'in dün gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz artırımının ardından, ABN Amro Research, ABD Merkez Bankası'ndan 2023 yılının Aralık ayında faiz indirimi bekliyor. Araştırma ekibi daha önce bu indirimin 2023 yılının Eylül ayında geleceğini bekliyordu.

Ekip karara gerekçe olarak ise, işgücü piyasası talebi ve enflasyondaki esnekliği işaret etti.

Analistler, Fed'in son faiz artırımının ise Mayıs ayında 25 baz puan olarak gerçekleşeceği görüşünde.

ABN Amro, "Enflasyonla ilgili son kötü haberler ve son günlerde finansal koşulların önemli ölçüde gevşemeye devam etmesi göz önüne alındığında, şimdi Fed'in 25 baz puanlık bir artış daha yapmasını ve federal fon oranını yüzde 5.00-5.25'e çekmesini bekliyoruz" dedi.

Ekip, Fed faiz oranının 2025'in başlarında yaklaşık yüzde 2,5'lik nötr bir seviyeye dönmesini bekliyor.