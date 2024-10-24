AB'nin sürdürülebilir enerji ihracatında dikkat çeken büyüme

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, sürdürülebilir enerji altyapısının kurulumunda, ihraç ettiklerinden daha fazlasını ithal ediyor.

Geçen yıl blok dışından 19,7 milyar Euro (728,4 milyar Türk Lirası) değerinde güneş paneli tedarik edildi. Bu rakam 2022 yılına göre yüzde 5 artış gösterirken, buna karşılık AB'nin güneş paneli ihracatı sadece 0,9 milyar Euro'da (33,28 milyar Türk Lirası) kaldı.

Biyoyakıtta da benzer bir durum vardı. AB, 3,9 milyar Euro'luk (144,2 milyar Türk Lirası) sıvı biyoyakıt ithal ederken, üçüncü ülkelere ihracatta 2,2 milyar (81,3 milyar Türk Lirası) euroda kaldı.

Fakat 2 milyar Euro (73,9 milyar Türk Lirası) değerindeki rüzgar türbini ihracatı, 300 milyon Euro (11 milyar Türk Lirası) tutarındaki ithalatı önemli ölçüde geride bıraktı.



Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, rüzgar türbini ithalatı geçen yıl yüzde 66 oranında keskin bir düşüş kaydetti. Sıvı biyoyakıt ithalatı da sadece yüzde 2 oranında azaldı.

Buna karşılık, güneş paneli ihracatı 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 oranında arttı.

Güneş panellerinde Çin, AB'ye yapılan ihracatın yüzde 98'ini gerçekleştirerek 'yarı tekel' konumunu korudu.

Pekin aynı zamanda AB'ye en çok biyoyakıt gönderen ülke (yüzde 36) olarak öne çıkıyor. Bunu İngiltere (yüzde 13), Brezilya (yüzde 12) ve Malezya (yüzde 11) takip ediyor.

Rüzgar türbinlerinde de Hindistan, yüzde 59'luk payla AB ihracatında aslan payına sahip.

AB'nin ihracatı değer ve miktar olarak artıyor

Sürdürülebilir enerji altyapısı ihracat-ithalat dengesinde göstergeler AB için olumsuz statüde olsa da ihracat, hem miktar hem de değer olarak büyüyor.

İhracattaki en yüksek ekonomik büyüme rüzgar türbinlerinde kaydedildi. Miktar olarak yüzde 26, değer olarak yüzde 49'luk artış görüldü.

Benzer şekilde sıvı biyoyakıt satışları değer bazında yüzde 36, miktar bazında yüzde 63 oranında arttı.

Eurostat verilerine göre, güneş panelleri ihracatında da değer bazında yüzde 19, miktar bazında yüzde 37'lik büyüme kaydedildi.