AB’ye tavan fiyat uyarısı: Ticaret merkezini AB dışına taşırız

Intercontinental Exchange (ICE), Avrupa Birliği’nin (AB) doğal gaz fiyatına sınır uygulaması halinde gaz işlemlerini başka bir yere taşıyabileceği uyarısı yaptı.

AB'nin “piyasa düzeltme mekanizması” olarak adlandırdığı fiyat sınırı için yazılı açıklama yapan ICE, “Eğer AB üyeleri piyasa düzeltme mekanizmasının müşterilere ve piyasa altyapısına test ve risk yönetimi için zaman tanımadan hemen uygulanmasında anlaşırlar ise, ICE de piyasa operatörü olarak tüm seçenekleri değerlendirir. Bu seçenekler arasında Hollanda'daki piyasanın hala devam edip etmeyeceği de yer alır.” dedi.

ICE'nin Hollanda'daki TTF piyasası Avrupa'da likiditesi en yüksek olan vadeli gaz piyasası. AB Komisyonu üye ülkelere TTF'de gelecek ay vadeli kontratlarda gaz fiyatının 275 euro/MWh seviyesini iki hafta aşması halinde ve 10 gün süre ile LNG referans fiyatının 58 euro üzerine çıkması halinde piyasa düzeltme mekanizmasının uygulamaya girmesini önermişti.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının pazartesi günü yapacakları toplantıda bu teklif üzerinde anlaşmaları halinde fiyat sınırı 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.