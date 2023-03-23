Accenture 19 bin kişiyi işten çıkaracak

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, gelecek 18 ay içinde 19 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığı aktarıldı. Bu sayı şirketin mevcut iş gücünün yüzde 2,5'ine denk geliyor. İşten çıkarmaların yarısından fazlasının idari işlerdeki çalışanları etkileyeceği ifade edildi.

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor

Pandemide çalışan sayısını önemli ölçüde artıran teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası devam ediyor. ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 10 bin çalışanının daha işine son vermeyi planladığını duyururken, ABD'li e-ticaret devi Amazon gelecek haftalarda 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını açıklamıştı.