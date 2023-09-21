ADES halka arzına 63 kat talep

Petrol sondaj şirketi ADES Holding'in 1,2 milyar dolar büyüklüğündeki ilk halka arzı için Suudi Arabistan'da 76,5 milyar dolar tutarında ön talep geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu tarafından desteklenen ADES, halka arzı hisse başına 13,50 riyal ile aralığın en üst seviyesinden fiyatlandırdı. Bu da şirketin piyasa değerini 4,1 milyar dolara getirdi.

Talep seviyesi, neredeyse halka arz miktarının 63 katını temsil ediyor ve geçen yıla kıyasla nispeten sakin olan bir piyasada halka arz için güçlü bir talebe işaret ediyor.

ADES halka arzda 237,1 milyon yeni hisse satarken, hissedarları da yaklaşık 101,6 milyon hisse satıyor. Halka arz edilen hisselerin toplamı şirketin %30'unu oluşturuyor.

Bireysel yatırımcılar için halka arza talepte bulunma dönemi 26 Eylül'den 28 Eylül'e kadar sürecek